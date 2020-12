Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révélation de Philippe Coutinho sur son retour au Barça !

Publié le 3 décembre 2020 à 1h30 par T.M.

Après une saison en prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho a fait son retour au FC Barcelone. Et il a notamment pu compter sur le soutien de Ronald Koeman.

Arrivé en janvier 2018 au FC Barcelone, Philippe Coutinho a connu 18 mois très compliqués en Catalogne. Pris en grippe par les socios, le Brésilien n’était plus en odeur de sainteté au Barça. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été prêté au Bayern Munich à l’été 2019. Ayant retrouvé ses sensations en Bavière, le joueur de 28 ans a depuis fait son retour sous le maillot blaugrana où il est en réussite. En effet, Coutinho est l’un des joueurs majeurs du schéma de Ronald Koeman. Et l’arrivée du Néerlandais a semble-t-il tout changé pour l’ancien de Liverpool.

« Koeman voulait que je revienne »