Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland afficherait une grande préférence pour son avenir !

Publié le 3 décembre 2020 à 0h45 par D.M.

Le PSG ferait partie des nombreux clubs intéressés par Erling Braut Haaland. Le joueur du Borussia Dortmund n’exclurait pas de rester au sein du club de la Ruhr la saison prochaine, mais s’il devait être transféré, l’attaquant privilégierait un départ vers l’Angleterre.

Tout le monde s’arrache Erling Braut Haaland ! Auteur de 17 buts sous le maillot du Borussia Dortmund cette saison, le joueur de 20 ans a confirmé toutes les attentes placées en lui et apparait sur les tablettes des plus grands clubs européens. Le PSG aurait coché le nom de l'attaquant norvégien notamment afin de pallier le possible départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid rêverait également de mettre la main sur Haaland tout comme certains candidats à la présidence du FC Barcelone à l’instar de Joan Laporta.

Haaland privilégierait un départ vers l'Angleterre