Mercato : Les échecs du Bayern Munich avec Haaland !

Publié le 2 décembre 2020 à 17h20 par La rédaction

Alors qu’Erling Braut Haaland brille actuellement avec le Borussia Dortmund, le Norvégien aurait pu être aujourd’hui un joueur du Bayern Munich. Toutefois, les Bavarois ont été mis en échec dans ce dossier, et pas qu’une fois.