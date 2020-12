Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien dans ce dossier XXL !

Publié le 3 décembre 2020 à 0h15 par D.M.

Le PSG ferait partie des clubs intéressés par David Alaba au même titre que la Juventus et Chelsea. Des discussions seraient en cours avec l’entourage du joueur qui demanderait un contrat de quatre ans et un salaire annuel de 15M€.

Le 1er novembre dernier, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, lâchait une bombe en indiquant qu’il retirait l’offre de prolongation transmise à David Alaba. Le club allemand avait entamé des négociations avec l’agent du joueur, Pini Zahavi, pour prolonger le bail du l’Autrichien qui se termine en juin prochain. Mais les deux parties ne sont pas parvenus à trouver un accord et les discussions seraient aujourd’hui dans l’impasse. Pour l’heure, David Alaba se dirige vers un départ à la fin de la saison et plusieurs équipes européennes sont prêtes à tenter le coup dans ce dossier.

Le PSG, Chelsea et la Juventus discuteraient avec Zahavi pour Alaba

Selon les informations de Nicolo Schira, le PSG ferait bien partie des clubs intéressés par David Alaba. Mais le défenseur, qui pourrait quitter le Bayern Munich en tant qu’agent libre à la fin de la saison, susciterait la convoitise de nombreux cadors européens à l’instar de la Juventus ou encore de Chelsea. Le club anglais aurait d’ores et déjà proposé un contrat de trois ans pour attirer David Alaba, mais ce dernier réclamerait un contrat de quatre ans et un salaire annuel de 15M€. Selon le journaliste, les négociations se poursuivraient entre ces trois clubs et Pini Zahavi afin de trouver un accord.