Mercato - Real Madrid : Benzema, Ramos… Le vestiaire a tranché pour l’avenir de Zidane !

Publié le 2 décembre 2020 à 23h30 par B.C.

Alors que la direction du Real Madrid commencerait à s’interroger concernant l’avenir de Zinedine Zidane, la question ne se poserait absolument pas chez les joueurs.

Défait par le Shakhtar Donetsk (2-0) ce mardi, le Real Madrid se rapproche de la sortie en Ligue des champions et n’a plus le droit à l’erreur pour espérer atteindre les huitièmes de finale de la compétition. La rencontre face au Borussia Mönchengladbach fait ainsi office de finale pour le Real Madrid, mais également pour Zinedine Zidane. Le Français voit son avenir s’inscrire en pointillé après le mauvais début de saison de ses hommes. En interne, certains dirigeants pousseraient pour le départ du tacticien français, mais ce sentiment ne serait pas partagé par les joueurs.

Le groupe croit en Zidane