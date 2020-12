Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite qui dicterait l’avenir d’Erling Haaland…

Publié le 3 décembre 2020 à 7h45 par T.M.

L’été prochain, le Borussia Dortmund devrait être très sollicité pour Erling Braut Haaland. Toutefois, le départ du Norvégien pourrait bien être impossible, surtout si Jadon Sancho venait à quitter le BVB.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG doit penser à la succession du Français. Et quoi de mieux qu’une étoile montante pour en remplacer une autre. En effet, dans la capitale, on ferait notamment les yeux doux à Erling Braut Haaland, au même titre que de nombreux clubs européens. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le PSG s’intéresserait au crack du Borussia Dortmund, au même titre que le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, Manchester City ou encore Manchester United. Pour le club allemand, il faudra donc avoir les reins solides pour conserver Haaland. Mais l’été prochain, Dortmund pourrait bien se montrer intransigeant.

Sancho ou Haaland !