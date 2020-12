Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce très claire de Neymar sur son arrivée au PSG !

Publié le 3 décembre 2020 à 9h45 par A.M.

Après la victoire contre Manchester United (3-1), Neymar a rappelé qu'il n'avait pas signé au PSG pour jouer la Ligue Europa.

En 2017, le PSG a décidé de faire sauter la clause libératoire de Neymar fixée à 222M€, faisant du Brésilien le joueur le plus cher de l'histoire. Et de loin. Depuis son arrivée, le numéro 10 de la Seleçao a ainsi connu des hauts et des bas, notamment en Ligue des Champions. Blessé au pied, il a raté les matches à élimination directe lors de ses deux premières saisons au PSG avant d'essayer de retourner au FC Barcelone durant l'été 2019. Mais ses envies de départ son désormais derrière lui. Comme révélé par le10sport.com, Neymar est désormais pleinement investi dans le projet du PSG comme en témoigne sa très belle prestation contre Manchester United (3-1) dans un match couperet pour lequel les Parisiens n'avaient pas le droit à l'erreur. Après la rencontre, il a d'ailleurs rappelé ses ambitions avec le club de la capitale.

«Je ne suis pas venu ici pour jouer la Ligue Europa»