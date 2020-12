Foot - Mercato - Borussia Dortmund

Mercato : Real Madrid, PSG... Quel sera le prochain club d’Erling Haaland ?

Publié le 3 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland suscite toutefois l’intérêt des plus grands clubs européens. La bataille devrait donc être terrible pour le Norvégien. Quel sera alors son prochain club ?

Après avoir affolé les compteurs avec Salzbourg, Erling Braut Haaland n’a pas baissé de régime depuis son arrivée au Borussia Dortmund. Recruté par le BVB en janvier dernier, le Norvégien n’en finit d’impressionner le monde entier. Empilant les buts, l’attaquant de 20 ans s’impose au fil des rencontres comme le future référence au poste de numéro 9. Aujourd’hui, le Borussia Dortmund peut donc se réjouir d’avoir sorti son chéquier pour s’offrir les services d’Haaland. Mais jusqu’à quand cette belle histoire durera-t-elle ? Actuellement, la question se pose de plus en plus. En effet, devant les prestations incroyables du joueur de Lucien Favre, les prétendants sont de plus en plus nombreux à rêver de recruter Erling Braut Haaland.

Une bataille XXL !

Depuis plusieurs mois désormais, il est question d’un intérêt du Real Madrid pour Erling Braut Haaland, qui souhaiterait l’attirer à l’avenir afin de former un duo redoutable avec Kylian Mbappé. Mais la liste des prétendants est longue. En effet, Fabrizio Romano a dernièrement dévoilé que le PSG, le FC Barcelone, la Juventus, Manchester City et Manchester United salivaient également devant le Norvégien. A voir maintenant qui réussira à avoir les meilleurs arguments pour convaincre Haaland, mais aussi le Borussia Dortmund qui pourrait réclamer un petit pactole pour lâcher Haaland, si tant est que le BVB souhaite le vendre.



Alors, quel sera le prochain club d’Erling Braut Haaland ?