Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal ne lâche rien pour Zinedine Zidane !

Publié le 3 décembre 2020 à 20h00 par D.M.

Mourad Boudjellal s’est de nouveau exprimé dans les médias afin d’évoquer son envie de racheter l’OM et son souhait de rapatrier Zinédine Zidane à Marseille.

Mourad Boudjellal a fait un retour fracassant dans les médias. Discret depuis plusieurs mois, l’ancien président du RCT est revenu au premier plan à l’occasion de la sortie de son livre « J’en savais trop ». Durant l’été, le dirigeant toulonnais avait fortement agacé Frank MCcourt après avoir exprimé, à de nombreuses reprises, son envie de s’investir dans le football et de racheter l’OM. Le propriétaire américain n’a eu de cesse de répéter qu’il n’était pas vendeur, mais Boudjellal a indiqué ces dernières heures qu'il avait toujours envie de mettre la main sur le club marseillais. « Oui. C’est une ambition, on va tout faire pour que ça se passe. J’ai l’intime conviction que ce club a un potentiel incroyable et il suffit de se baisser pour le ramasser et ce n’est pas ce qui est fait depuis quelques années » a-t-il indiqué dans un entretien à RMC.

« Je ferai tout pour le convaincre de venir »