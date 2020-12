Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... L'OM répond sèchement à Boudjellal !

Publié le 3 décembre 2020 à 14h45 par A.M.

Très présent dans les médias ces derniers jours, Mourad Boudjellal se fait sèchement reprendre par l'OM qui s'agace des propos de l'ancien président du RCT avec lequel le club phocéen est déjà en conflit.

L'accalmie aura été de courte durée. En effet, cela faisait plusieurs semaines que Mourad Boudjellal n'avait pas monopolisé l'espace médiatique afin de vanter les mérites du projet de rachat de l'OM au sein du quel il est impliqué avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Et pour cause, cet été, le club phocéen avait annoncé son intention d'attaquer en justice l'ancien président du RCT. « L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », pouvait-on notamment lire dans un communiqué publié par l'OM le 21 juillet dernier. Mais cela n'a visiblement pas refroidi Mourad Boudjellal qui est de nouveau omniprésent dans les médias ces derniers jours afin d'affirmer que son projet de rachat du club marseillais est toujours viable.

L'OM veut «dénoncer l'imposture que représente cet individu»