Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal fait une énorme annonce sur le projet McCourt !

Publié le 3 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Quelques semaines après sa dernière sortie sur la vente de l'OM, Mourad Boudjellal en a rajouté une couche, assurant que Frank McCourt allait vendre le club phocéen.

Porteur d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille avec Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal était omniprésent dans les médias durant le Printemps. Plus discret ces dernières semaines, l'ancien président du RCT a décidé de revenir sur le devant de la scène, ne manquant pas de rappeler que son intention de racheter l'OM était toujours présente. Et d'ailleurs, au micro de RMC Sport , Mourad Boudjellal assure qu'il est persuadé que Frank McCourt finira par craquer.

«L’OM va se vendre»