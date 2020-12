Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zidane au cœur d’un projet légendaire !

Publié le 2 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Mourad Boudjellal lorgne encore et toujours sur la présidence de l’OM, l’ancien patron du RC Toulon affiche son envie d’attirer Zinedine Zidane pour le poste d’entraîneur.

Cet été, le dossier de la vente de l’OM avait fait couler beaucoup d’encre puisque Mourad Boudjellal pilotait une offre de rachat de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi pour mener à bien ce projet. Et cette ambition est toujours d’actualité comme l’a indiqué Boudjellal mardi au micro de RMC Sport : « C’est une ambition, on va tout faire pour que ça se passe parce que j’ai l’intime conviction que ce club a un potentiel incroyable et qu’il suffit de se baisser pour le ramasser ». Et d’ailleurs, il affiche déjà une ambition colossale pour l’OM.

Boudjellal veut faire venir Zidane