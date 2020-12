Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet attaquant qui aurait pu changer l’histoire du projet McCourt…

Publié le 2 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Ciblé par l’OM au moment de son départ de Guingamp en 2019, Marcus Thuram avait finalement opté pour un transfert au Borussia Mönchengladbach. Et sa présence au sein du club phocéen aurait pu tout changer…

Lors du mercato estival 2019, Marcus Thuram était très courtisé au moment de son départ de Guingamp puisqu’en France, l’OM et l’OL avaient tenté de s’attacher les services de l’attaquant. En vain, puisque sous les conseils de son père Lilian Thuram, le joueur avait finalement opté pour l’étranger et le Borussia Mönchengladbach. Un payant pour Thuram qui ne cesse de monter en puissance en Allemagne, mais qui a de quoi laissé de gros regrets à l’OM puisqu’il s’il avait choisi le projet McCourt, l’international français aurait pu permettre au club phocéen d’obtenir de bien meilleurs résultats.

« Le meilleur choix pour ma carrière »