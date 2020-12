Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce dans le dossier Haaland !

Publié le 3 décembre 2020 à 13h00 par A.M.

Interrogé sur une éventuelle arrivée d'Erling Braut Haaland au FC Barcelone, Joan Laporta confirme qu'il voit les choses en grand pour son projet au Barça.

La campagne électorale au FC Barcelone est lancée et son lot de promesses est déjà bien fourni. En effet, le 24 janvier prochain, les Socios du Barça éliront un nouveau président et les candidats ne manquent d'afficher leurs ambitions pour redorer le blason du club blaugrana . Dans cette optique, plusieurs grands noms circulent déjà pour venir renforcer l'effectif du Barça l'été prochain. Joan Laporta, qui fait partie des favoris de cette élection, compte sur sa proximité avec Mino Raiola pour densifier l'équipe. Sa relation avec l'agent italo-néerlandais pourrait d'ailleurs permettre aux Catalans d'attirer Erling Braut Haaland et enfin offrir un grand numéro 9 à Ronaldo Koeman.

«Nous enverrons un message au monde pour lui dire que nous sommes de retour»