Mercato - OM : Boudjellal en rajoute une couche sur la piste Zidane !

Publié le 3 décembre 2020 à 11h15 par A.C.

Mourad Boudjellal, qui n’a pas dit son dernier mot pour l’Olympique de Marseille, a une nouvelle fois parlé de Zinedine Zidane.

La situation semblait se calmer concernant la vente de l’Olympique de Marseille... mais c’était sans compter sur Mourad Boudjellal ! L’ancien patron du RCT multiplie les sorties depuis quelques jours, assurant avoir toujours comme projet de mettre la main sur l’OM, avec l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi. Cela a notamment été le cas, au micro de RMC Sport . « Président de l’OM ? C’est une ambition, on va tout faire pour que ça se passe parce que j’ai l’intime conviction que ce club a un potentiel incroyable. J’ai besoin de quelqu’un parce que McCourt a des prétentions financières sur l’OM qui sont légitimes et assez importantes » a expliqué Boudjellal. « Ajroudi ? Vous savez que je suis quelqu’un de fidèle donc je fonctionne plutôt comme ça. Après, si demain, Mohamed Ajroudi me dit qu’il lâche le projet parce que c’est avancé, il y a des discussions, il y a même une offre qui a été faite, ce n’est pas le seul. Moi, ce que je crois sincèrement, c’est que je pense que l’OM va se vendre, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous ». Il a d’ailleurs un grand rêve pour son OM...

« Je n’ai pas dit que je le ferai venir. Mais que je ferai tout pour, oui »