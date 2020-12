Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition est posée pour les retrouvailles Messi-Neymar au Barça !

Publié le 4 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Neymar n’a pas caché sa volonté de rejouer avec Lionel Messi, cela pourrait difficilement se faire au FC Barcelone. A moins que…

Auteur d’une grosse prestation ce mercredi face à Manchester United, Neymar a lâché une bombe à l’issue de la rencontre. Devant les médias, le joueur du PSG a clamé publiquement son envie de rejouer avec Lionel Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », a notamment lâché Neymar pour ESPN .

« S’il vient gratuitement… »