Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi et Neymar bientôt réunis ? La réponse du Barça !

Publié le 4 décembre 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que Neymar a affiché sa volonté d'évoluer à nouveau avec Lionel Messi, du côté du FC Barcelone, on ne ferme pas totalement la porte à ce duo, bien que cela s'annonce plus que délicat.

« Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble . » Le message a le mérite d'être clair et il était signé Neymar. Après la victoire contre Manchester United (3-1), le Brésilien a affiché sa volonté d'évoluer à nouveau avec Lionel Messi. Une sortie qui a rapidement fait le tour du monde et qui n'a pas manqué de faire réagir à Barcelone. Président par intérim du Barça, Carles Tusquets s'est ainsi prononcé sur un éventuel retour de Neymar. « S'il vient gratuitement, on pourra l'envisager. Sinon, il n'y a pas d'argent pour payer un tel transfert... A moins qu'un nouveau président ne vienne avec un miracle », confiait-il au micro de RAC1.

Le Barça ne ferme pas la porte au retour de Neymar