Mercato - PSG : L'annonce fracassante du clan Neymar sur une arrivée de Messi !

Publié le 4 décembre 2020 à 9h15 par A.M.

Alors que Neymar a affiché sa volonté d'attirer Lionel Messi au PSG, l'entourage du Brésilien n'est absolument pas surpris par cette situation et confirme qu'il fera tout pour convaincre La Pulga.

La victoire convaincante du PSG contre Manchester United (3-1), dans un match qui revêtait une importance énorme pour l'avenir européen du club de la capitale, est passée au second plan. Et pour cause, après la rencontre, Neymar s'est arrêté au micro d' ESPN et a lâché une bombe qui a fait le tour du monde. « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », lançait le numéro 10 du PSG. Et si cette sortie a eu un impact médiatique énorme, dans l'entourage du Brésilien, personne n'est surpris.

«Oui, Neymar a envie de faire venir Messi l'été prochain»