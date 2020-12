Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bombe du clan Al-Khelaïfi sur Lionel Messi !

Publié le 4 décembre 2020 à 8h45 par T.M.

Alors que Neymar souhaite rejouer avec Lionel Messi, l’avenir du joueur du FC Barcelone pourrait bel et bien s’écrire en Ligue 1.

Depuis cet été, le feuilleton Lionel Messi fait énormément parler. Déjà proche de quitter le FC Barcelone, l’Argentin n’a toujours pas prolongé et pourrait donc être libre l’été prochain. Une opportunité que pourrait bien saisir le PSG. Alors que Neymar souhaite à nouveau évoluer avec Messi, un membre du club de la capitale a fait savoir pour RMC : « On ne sait jamais. Le club a déjà prouvé qu’il était capable des choses qu’on pensait irréalisable avec dans le même été Ney et Kylian. Ce serait insensé et surtout pas professionnel de ne pas réfléchir ou travailler sur le dossier d’un joueur qui est libre et qui a l’un de ses meilleurs amis dans le club ».

Un avenir en Ligue 1 ?