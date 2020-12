Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce du clan Neymar sur des retrouvailles avec Messi !

Publié le 3 décembre 2020 à 18h45 par T.M.

Neymar souhaite donc retrouver Lionel Messi et comme l’a fait savoir l’entourage du Brésilien, il a déjà fait des démarches en ce sens durant le dernier mercato, tentant de convaincre la star du FC Barcelone.

Entre 2014 et 2017, Neymar et Lionel Messi, accompagnés aussi de Luis Suarez, ont impressionné sous le maillot du FC Barcelone. Une association qui a fait des étincelles et qui laisse aujourd’hui des regrets au Brésilien. En effet, alors que le joueur du PSG a quitté la Pulga il y a un peu plus de 3 ans désormais, il souhaite reformer la paire. Ce mercredi, après la rencontre face à Manchester United, Neymar a lâché une grosse bombe, assurant : « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ».

« Cet été, Ney a tout fait pour que Messi vienne à Paris »