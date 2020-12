Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet de Boudjellal et Ajroudi voué à l’échec ?

A l’occasion de la sortie de son nouveau livre, Mourad Boudjellal fait de nouveau le tour des médias et a réaffirmé son souhait de racheter l’OM à Frank McCourt. Mais ce dossier n’aurait que très peu de chances d’aboutir.

Il n’y a pas que le mercato qui a occupé l’esprit des dirigeants marseillais cet été. Les responsables de l’OM ont dû également subir les multiples sorties médiatiques de Mourad Boudjellal et de son partenaire Mohamed Ayachi Ajroudi. En effet, les deux hommes ont été omniprésents dans les médias et ont affirmé à de nombreuses reprises qu’ils étaient porteurs d’un projet de rachat de l’OM. Propriétaire du club marseillais depuis 2016, Frank McCourt avait indiqué, par le bais de sa porte-parole, qu’il n’était pas vendeur et avait décidé d’assigner Boudjellal et Ajroudi en justice, leur reprochant de mener « une campagne de déstabilisation ». Un feuilleton qui s'était alors calmé. Mais à l’occasion de la sortie de son livre « J’en savais trop », Mourad Boudjellal a, de nouveau, fait son apparition dans les médias et il a été évidemment question de l’OM.

Boudjellal veut toujours s'offrir l'OM

Mourad Boudjellal enchaîne les entretiens à la presse et a de nouveau évoqué son envie de racheter l’OM. Un projet toujours d’actualité comme il l’a indiqué à RMC : « Oui. C’est une ambition, on va tout faire pour que ça se passe. J’ai l’intime conviction que ce club a un potentiel incroyable et il suffit de se baisser pour le ramasser et ce n’est pas ce qui est fait depuis quelques années. (…) C’est le seul club où les gens sont prêts à dépenser l’argent qu’ils n’ont pas pour leur club, tellement il y a un engouement ». L’ancien président du RCT a indiqué qu’il était convaincu que Frank McCourt allait quitter son poste notamment en raison des difficultés financières du club. « L'OM sera vendu. C'est clair. Je ne vois pas comment McCourt peut s'en sortir. C'est compliqué quand vous avez un stade de 67 000 places, vide. C'est compliqué quand on a budgétisé des droits télés et que le diffuseur ne paie pas. L'OM, c'est un gouffre en ce moment pour McCourt. Alors peut-être qu'il a remis, qu'il a recapitalisé, mais ça reste un gouffre. Ça ne pourra pas durer éternellement. Donc ce sera vendu. A qui, je ne le sais pas encore. On n'est pas seuls » a-t-il indiqué dans un entretien accordé à Eurosport. Mais malgré ces déclarations, le projet de rachat porté par Mourad Boudjellal n’aurait que très peu de chances d’aboutir.

« Je pense que ce projet ne peut pas aboutir »