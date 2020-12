Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal affiche une détermination sans faille !

Publié le 3 décembre 2020 à 16h45 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien patron du RCT, semble n’avoir d’yeux que pour l’Olympique de Marseille.

Après avoir fait renaitre le RCT de ses cendres, Mourad Boudjellal souhaite entrer dans le monde du football par la grande porte. Plusieurs fois ces derniers mois et encore plus ces derniers jours, il a parlé de son envie de racheter l’Olympique de Marseille, actuellement de propriété de Frank McCourt. Pas de pression toutefois. Associé à Mohamed Ayachi Ajroudi, il a tout récemment expliqué vouloir prendre le temps qu’il faut pour l’OM. « Moi, ce que je crois sincèrement, c’est que je pense que l’OM va se vendre, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous » a notamment expliqué Boudjellal, au micro de RMC Sport .

« Je suis pragmatique, il y a des choses qui sont faites pour se faire »