Mercato : PSG, Barcelone... Quel club est le mieux placé pour réunir Neymar et Messi ?

Publié le 3 décembre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Après la victoire du PSG contre Manchester United (3-1), Neymar a lâché une déclaration bien plus commentée que le résultat du match. Et pour cause, le Brésilien a affiché sa volonté de jouer à nouveau avec Lionel Messi, sans préciser le club au sein duquel il pourrait retrouver La Pulga. Mais rares sont les formations à pouvoir s'offrir les deux stars.

Quelques mois après l'annonce de Lionel Messi de vouloir quitter le FC Barcelone, l'avenir de La Pulga n'est pas encore réglée puisque son contrat prend fin en juin prochain. Et la situation ne devrait pas se décanter avec le 24 janvier prochain date à laquelle les Socios éliront le nouveau président du Barça. Mais les écueils sont nombreux dans ce dossier puisque le contexte économique actuel complique la tâche de convaincre Lionel Messi de prolonger l'aventure. Il faudra se montrer imaginatif pour lui proposer un projet séduisant. D'autant plus que Lionel Messi est attendu de pied ferme. Après la victoire du PSG contre Manchester United (3-1) mercredi soir, Neymar a effectivement lancé un énorme appel du pied à La Pulga : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Après avoir évolué aux côtés de Lionel Messi entre 2013 et 2017 au FC Barcelone, le Brésilien souhaite donc de nouveau côtoyer le sextuple Ballon d'Or. Mais lequel rejoindra l'autre ?

Le PSG a pensé à Messi

Lorsqu'il a lancé son appel du pied à Lionel Messi, Neymar imaginait surement convaincre l'Argentin de le rejoindre au PSG. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, le Brésilien est plus que jamais épanoui à Paris, et surtout, il est en conflit avec le Barça ce qui complique son retour en Catalogne. Et Neymar peut y croire puisqu'au mois de septembre, Leonardo confirmait avoir songé à attirer Lionel Messi au PSG lorsque ce dernier avait pris la décision de quitter le Barça. « Au niveau financier, c'est compliqué. Mais ! Quand on te dit que Messi va partir, tu te dis : "Putain, ce serait possible". Ce sont des joueurs complètement hors des discussions. Si on s'est renseigné ? Dans le football, tout le monde parle de tout », confiait le directeur sportif parisien sur le plateau du Canal Football Club. Malgré tout, l'aspect financier entre en ligne de compte, et sans un départ de Kylian Mbappé, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, difficile d'envisager le PSG investir sur un troisième salaire colossal. Dans le contexte actuel, le club de la capitale ne pourra alourdir encore sa masse salariale. En revanche, si le jeune attaquant français est transféré, la situation sera probablement différente.

