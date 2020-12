Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Messi aurait été vu d’un bon oeil au Barça !

Publié le 4 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone a finalement réussi à conserver Lionel Messi. Pour autant, certains n’auraient pas dit non à un départ de l’Argentin.

Le feuilleton Lionel Messi a fait énormément parler durant le dernier mercato estival. En effet, agacé par le climat autour du club catalan, l’Argentin avait fait part de ses intentions de départ à sa direction. Finalement, Josep Maria Bartomeu n’avait rien lâché face à sa star et Messi a fini par se résoudre à rester une saison de plus avec les Blaugrana. Au Barça, on a donc évité la catastrophe de peu et aujourd’hui, le sextuple Ballon d’Or est donc toujours.

« Cela aurait été souhaitable… »