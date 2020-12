Foot - Mercato - PSG

Mercato : Neymar, Paredes... Le PSG lance l'opération séduction pour Messi !

Publié le 3 décembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Après la victoire contre Manchester United (3-1), Neymar et Leandro Paredes se sont arrêtés au micro d'ESPN et ont tous les deux évoqué d'éventuels retrouvailles avec Lionel Messi.

L'avenir de Lionel Messi va rapidement se retrouver au cœur de toutes les craintes au FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de La Pulga prend fin en juin prochain et il est très peu probable qu'il prolonge son contrat dans les prochaines semaines. En effet, il faudra certainement attendre le 24 janvier, date à laquelle un nouveau président sera désigné, afin que ce dossier avance de manière concrète. Mais Lionel Messi sera autorisé à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre pour la saison prochaine. Une menace importante plane donc sur l'avenir du sextuple Ballon d'Or qui est bien évidemment l'enjeu majeur des élections présidentielles au Barça. Tous les candidats font de sa prolongation leur priorité, mais ce ne sera pas une mince affaire compte tenu du contexte économique actuel et du poids de Lionel Messi dans les finances du club. D'autant plus que durant le mois d'août, l'Argentin avait clairement exprimé son intention de partir qui a simplement été mise à mal par la crise sanitaire et un désaccord concernant la date d'expiration de la clause lui permettant de partir libre.

Neymar et Paredes rêvent de jouer à nouveau avec Messi