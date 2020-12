Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation inquiétante sur l'avenir de Neymar...

Publié le 4 décembre 2020 à 10h45 par A.M.

Alors que le contrat de Neymar prend fin en juin 2022, Leonardo aurait commencé à discuter avec l'entourage du Brésilien, sans pour autant avancer concrètement sur une prolongation de contrat.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Neymar est plus épanoui que jamais au PSG au point d'avoir mis de côté ses envies de départ de côté. Une bonne nouvelle en vue des futures discussions concernant une prolongation de contrat puisque le bail du Brésilien prend fin en juin 2022. Toutefois, s'il se sent bien à Paris, le numéro 10 de la Seleçao n'acceptera pas de prolonger sans conditions préalablement fixées. Dans cette optique, toujours selon nos informations, si le PSG s'est rapproché du clan Neymar, les discussions n'ont toujours pas abouti sur une offre concrète.

Des discussions, mais pas d'avancées