Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, le dossier Messi est d’actualité !

Publié le 4 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi est lié au PSG depuis mercredi soir et l’appel du pied de Neymar, le club de la capitale ne compterait pas faire que acte de présence dans cette opération.

Depuis la déclaration de Neymar à la suite de la victoire du PSG face à Manchester United mercredi soir (3-1), une potentielle arrivée de Lionel Messi au PSG semble être d’actualité. Leandro Paredes, coéquipier de Neymar à Paris et de Messi au sein de l’Albiceleste, a lui aussi incité l’international argentin de quitter le FC Barcelone où il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Au sein de la direction du PSG, on prévoirait déjà de travailler sur ce dossier alors que dès le 1er janvier, Lionel Messi sera libre de discuter et de se mettre d’accord avec le club de son choix pour une arrivée libre en juin prochain.

Le PSG compterait «travailler» sur le dossier Messi