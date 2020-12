Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Leonardo a fixé ses priorités avec Messi !

Publié le 3 décembre 2020 à 22h45 par Th.B.

Bien que Neymar veuille retrouver Lionel Messi comme il l’a annoncé à ESPN, le PSG ne changerait pas ses plans concernant Kylian Mbappé et le numéro 10 du PSG.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes ». Dans la foulée de la victoire du PSG face à Manchester United mercredi soir, Neymar faisait passer le message suivant à la fois à Lionel Messi et aux dirigeants du PSG. Pour remettre les choses dans leur contexte, le contrat de Messi avec le FC Barcelone arrivera à expiration en juin prochain. De quoi permettre au PSG ou à un autre club intéressé de gratuitement s’attacher les services du sextuple Ballon d’or. Néanmoins, bien que Leonardo ait assuré avoir été « titillé » par la possibilité de recruter Lionel Messi cet été comme il l’assurait à Canal+ au début du mois de septembre, le directeur sportif du PSG ne reverrait pas ses plans.

Prolonger Neymar et Mbappé avant tout autre chose