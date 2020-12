Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est encore loin d’être fait pour la prolongation de Neymar !

Publié le 3 décembre 2020 à 21h15 par La rédaction

En fin de contrat en 2022, la prolongation de Neymar est la priorité de Leonardo au cours des prochaines semaines. Toutefois, si le directeur sportif brésilien avait révélé que des discussions auraient bientôt lieu, la prolongation de la star brésilienne serait loin d'être actée.

Les prochaines semaines s'annoncent capitales pour Leonardo au PSG. Alors que Kylian Mbappe et Neymar arrivent en fin de contrat en 2022, le directeur sportif brésilien va devoir accélérer dans les deux dossiers afin d'avoir l'esprit tranquille lors du prochain mercato estival, ou de se préparer à écouter les offres dans l'optique où un accord ne serait pas trouvé pour l'un ou l'autre. Récemment, Leonardo avait ouvert la porte à des discussions pour prolonger Kylian Mbappe et Neymar, qui constitue sa priorité : « Neymar, Mbappé, Di Maria, Bernat, on envisage toutes ces prolongations, on va intensifier (les discussions) dans les prochaines semaines » , avait-il révélé lors d'un live sur la chaîne du PSG, en affirmant un début de négociation avec Neymar : « On commence à parler. L'idée de renouveler existe. On démarre. Le moment est arrivé d'avoir les idées plus claires » . Toutefois, les idées ne seraient pas forcément plus claires à l'heure actuelle pour les différentes parties...

Des détails encore à régler sur le contrat de Neymar ?