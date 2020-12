Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, le bras de fer est déjà programmé !

Publié le 3 décembre 2020 à 20h15 par Th.B.

Si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, sa destination ne serait pas encore toute trouvée. Bien que le Real Madrid semble être l’option la plus probable, ce ne serait pas forcément la plus réalisable. Explications.

Plus les semaines passent, plus un transfert de Kylian Mbappé l’été prochain semble se dessiner. En effet, bien que Leonardo ait confié lors d’un live Facebook courant novembre qu’une prolongation de contrat de Mbappé serait une possibilité et que des discussions allaient avoir lieu, aucun signe ne laisse présager pour le moment que la pépite du PSG prolongera son aventure parisienne qui prendra fin en juin 2022 d’après son contrat. Mais le Paris Saint-Germain ne laissera pas partir un tel joueur gratuitement. Ainsi, si aucune prolongation n’était convenue d’ici-là, le PSG devrait alors se résoudre à céder son attaquant au plus offrant lors du prochain mercato estival.

La Premier League, véritable concurrent du Real Madrid pour Mbappé