Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance, Balerdi... Villas-Boas lance un message clair à Longoria !

Publié le 3 décembre 2020 à 22h00 par A.C.

André Villas-Boas, coach de l’Olympique de Marseille, a un avis tranché concernant Michaël Cuisance et Leonardo Balerdi.

Pour finir de renforcer son effectif cet été, l’Olympique de Marseille a bouclé les prêts de Michaël Cuisance et de Leonardo Balerdi. Le premier est considéré comme un grand espoir du football français et a rapidement trouvé sa place au sein du dispositif d’André Villas-Boas. Toujours de propriété du Bayern Munich, il peut définitivement être racheté par l’OM grâce à une option fixée à 18M€. La situation est semblable pour Balerdi, puisque lui aussi s’est fait une place et il peut rester au terme de son prêt, si l’OM décide de verser 14M€ au Borussia Dortmund.

« Si on peut avoir la chance de les avoir dans l'effectif la saison prochaine... »