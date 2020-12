Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prend position pour l'avenir de Jordan Amavi !

Publié le 3 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

En fin de contrat l'été prochain, Jordan Amavi pourrait donc possiblement quitter libre l'OM en fin de saison. Présent en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a toutefois confirmé des discussions entre les différentes parties et espère le prolonger...

A l'instar de Florian Thauvin, l'OM pourrait perdre Jordan Amavi en fin de saison, alors qu'il arrive en fin de contrat avec les Phocéens. Trois ans après son arrivée en provenance d'Aston Villa, le latéral gauche de 26 ans s'est imposé comme un élément clé du onze de départ de l'OM sous André Villas-Boas, mais n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir, et refuse de l'évoquer pour le moment : « Ma prolongation de contrat ? Je n’en parlerai pas aujourd’hui (…) Ca ne me fait pas gamberger. Pour l'instant je suis là, je défends les couleurs de mon club. On verra quand ça sera le moment d'en parler » a-t-il déclaré en conférence de presse. Si Jordan Amavi est encore dans le flou, André Villas-Boas a quant à lui un avis ferme sur le joueur.

« J'espère que ça va se passer »