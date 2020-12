Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo idéalement placé pour le gros coup Sergio Ramos !

Publié le 3 décembre 2020 à 17h15 par T.M.

Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que le PSG serait sur les rangs pour récupérer Sergio Ramos. Et Leonardo aurait visiblement toutes ses chances de réaliser un énorme coup avec le défenseur du Real Madrid.

Durant l’été, le PSG a perdu Thiago Silva et malgré les demandes de Thomas Tuchel, Leonardo n’a pas trouvé de successeur au Brésilien. Un problème qui pourrait bien être résolu dans les prochains mois et le directeur sportif parisien pourrait frapper un gros coup. Alors que Leonardo serait notamment attentif à la situation de David Alaba, dont le contrat arrive à expiration au Bayern Munich, il en serait également de même avec Sergio Ramos, aussi en fin de contrat au Real Madrid. Alors que cela bloque toujours entre l’Espagnol et les Merengue pour une prolongation, le PSG pourrait donc récupérer Sergio Ramos gratuitement. Un scénario exceptionnel qui serait bel et bien envisageable.

Sergio Ramos prêt à partir, le PSG à l’affût !