Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 décembre 2020 à 16h00 par A.C.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé pourrait prendre une décision surprenante concernant son avenir.

Pas vraiment convaincant depuis son arrivée et handicapé par d’innombrables blessures, Ousmane Dembélé est régulièrement la cible des critiques du côté du FC Barcelone. L’international français s’est en effet vu reprocher son hygiène de vie, puis a été très peu utilisé par Ernesto Valverde et Quique Sétien. Cet été, un départ était même évoqué, avec Manchester United prêt à sauter sur l’occasion. Dembélé est toutefois resté à Barcelone et depuis l’arrivée de Ronald Koeman, il semble avoir retrouvé tout son talent.

Le Barça souhaite prolonger Dembélé