Mercato - Real Madrid : Ça chauffe pour Zinedine Zidane !

Publié le 3 décembre 2020 à 14h30 par A.C.

Zinedine Zidane, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, semble plus menacé que jamais.

Depuis qu’il est entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane a été plusieurs fois annoncé proche d’un départ. Cela tombe d’ailleurs toujours à la même période l’année, à cheval entre l’automne et l’hiver. Le Français est toutefois toujours resté en place et, lorsqu’il a quitté son poste, ce n’est que de son propre chef, comme en mai 2018. Pourtant, cette fois quelque chose semble s’être cassé, entre Zidane et le Real Madrid. Le Parisien nous apprend ce jeudi que le technicien de 48 ans est conscient de sa difficulté à redresser la barre et, pour MARCA , il n’aurait plus que quelques jours de sursis. Le match face au FC Séville, programmé le 5 décembre prochain, pourrait en effet décider de son avenir.

Un départ de Zidane pourrait couter cher au Real Madrid

Auteur d’une biographie sur Zinedine Zidane et correspondant de L’Équipe et de RMC Sport , Frédéric Hermel a livré un constat clair sur la situation du coach du Real Madrid. « Zidane a été victime du capitalisme. Le Real Madrid a voulu dégraisser les salaires, faire partir des joueurs, et n'a acheté personne. Aujourd'hui, on demande à Zinedine Zidane de faire mieux avec moins » a expliqué Hermel, au micro de RMC Sport . « Il y a un an, il y avait ce même procès. Zidane avait été à un but de Kroos, sur la pelouse de Galatasaray, d'être viré du Real. Il a sauvé sa tête. Que s'est-il passé depuis ? Il a gagné deux titres, la Supercoupe et le championnat. On ne l'a pas laissé recruter, et c'est ça le drame ». Le comble c’est qu’ OK Diario explique qu’un départ de Zidane pourrait peser très lourd sur les finances du Real Madrid, avec une dépense évaluée à près de 35M€.

