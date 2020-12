Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Plus qu’une question de jours pour Zidane ?

Publié le 3 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

En raison de la nouvelle déconvenue du Real Madrid en Ligue des champions mardi face au Shakhtar Donetsk (2-0), les jours de Zinedine Zidane semblent être comptés. Et un nouvel entraîneur serait susceptible de rapidement remplacer le Français à la Casa Blanca.

Champion d’Espagne la saison passée avec le Real Madrid, la première fois depuis 2017, Zinedine Zidane ne connaît pas un début de saison facile sur le banc du Real Madrid. La faute à l’enchaînement des matchs, d’un effectif réduit en raison de l’absence de recrutement cet été ? Qui sait. Ce qui est certain, c’est que le technicien français serait sur la sellette et certains médias comme El Mundo , expliquent qu’un licenciement d’ici samedi soit le déplacement à Séville serait plus qu’une simple possibilité.

Ça chauffe pour Zidane