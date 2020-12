Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un énorme message en interne !

Publié le 3 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Annoncé sur la sellette après la défaite du Real Madrid contre le Shakthar Donetsk (0-2), Zinedine Zidane peut toutefois compter sur le soutien de sa direction.

Après la défaite contre le Shakthar Donetsk (0-2), Zinedine Zidane s'est rapidement présenté en conférence de presse afin de faire le point sur son avenir : « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer. Nous savons qu'aujourd'hui était une finale et nous nous sommes très bien préparés. Nous avons fait une bonne première mi-temps, mais nous n'avons pas pu marquer de but. Il reste un match et nous devons le gagner . » Et cela tombe bien puisque le Real Madrid ne compte pas non plus laisser partir Zinedine Zidane.

«Le soutien du club à Zinedine est incontestable»