Mercato - ASSE : Le dossier brûlant de Claude Puel, c'est lui !

Publié le 3 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Claude Puel va toutefois devoir gérer un dossier brûlant, à savoir la prolongation de Romain Hamouma.

Il y a quelques semaines, Romain Hamouma, dont le contrat à l'ASSE prend fin en juin prochain, affichait un souhait clair pour son avenir : « Je suis un joueur sur lequel on peut compter. Quand je suis sur le terrain, je prouve que j'ai les capacités pour aider mon club. Je me sens bien, ça fait neuf ans que j'y suis. Je pense qu'on trouvera une issue positive. Et si ce n'est pas le cas, on fera autrement. Ma priorité a toujours été de rester à l'ASSE . » Toutefois, ce dossier n'a toujours pas avancé et alors qu'il pourra discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier, le temps presse.

Le dossier Hamouma au point mort ?