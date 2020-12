Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Zidane pourrait coûter une petite fortune !

Publié le 3 décembre 2020 à 9h00 par La rédaction

En délicatesse au Real Madrid depuis plusieurs semaines, Zinédine Zidane pourrait bien faire ses valises. Mais un départ du Français coûterait une grosse somme à la direction du club merengue.

De nouveau défait en Ligue des Champions contre le Chaktior (défaite 2-0), Zinédine Zidane est au plus mal. À en croire la presse espagnole, les prochains jours de Zidane à la tête du Real Madrid seront primordiaux, notamment lors du match contre Séville. Si de nombreux observateurs comme Frédéric Hermel juge le procès du Français inapproprié, la direction du Real Madrid aurait encore entièrement confiance en Zinédine Zidane pour relever la barre. Pourtant, le Real Madrid n’a plus gagné depuis 3 rencontres en Liga et pointe en 4e position. Mais un départ du Français ne serait pas donné.

Le limogeage de Zinédine Zidane coûterait 35M€ !