Mercato - Real Madrid : Ce constat clair sur les difficultés de Zidane !

Publié le 3 décembre 2020 à 7h30 par D.M.

Pour le journaliste Frédéric Hermel, si Zinédine Zidane est en difficulté c’est essentiellement en raison du dernier mercato estival. Le Real Madrid, en grande difficulté financière, n’avait pu se renforcer.

Et si les jours de Zinédine Zidane à la tête du Real Madrid étaient comptés ? Battue par le Chakhtior Donetsk ce mardi en Ligue des champions (défaite 2-0), la formation merengue pourrait ne pas atteindre les huitièmes de finale de la compétition européenne. Le club espagnol est donc dans l’obligation de vaincre le Borussia Mönchengladbach mercredi prochain. Une élimination prématurée en C1 pourrait d'ailleurs être fatale à Zinédine Zidane. A en croire la presse espagnole, les deux prochains matchs du Real Madrid, face au FC Séville en championnat et face au club allemand, détermineront l’avenir du technicien. Mais alors que Zidane est sous le feu des critiques en Espagne, Frédéric Hermel a tenu à dédouaner l’entraîneur français. Selon le journaliste, la responsabilité des dirigeants madrilènes serait également engagée notamment en raison du dernier mercato estival. En effet, le Real Madrid, en difficulté financière, s’était montré plutôt discret cet été et n’a pu renforcer certains postes.

« On demande à Zinedine Zidane de faire mieux avec moins »