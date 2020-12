Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau bras de fer avec le PSG ?

Publié le 3 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel est toujours au coeur des spéculations, le PSG songerait à Mauricio Pochettino, à l’instar du Real Madrid dans le cadre d’un éventuel licenciement de Zinedine Zidane.

Une chose lie le PSG du Real Madrid en ce moment : Kylian Mbappé. Et outre l’attaquant du Paris Saint-Germain, les deux clubs se retrouvent souvent confrontés l’un à l’autre sur les mêmes dossiers en période de mercato à l’instar du feuilleton David Alaba. Mais là n’est pas un cas isolé. En effet, le PSG et le Real Madrid pourraient à terme se séparer de leurs entraîneurs respectifs, à savoir Thomas Tuchel et Zinedine Zidane en raison de leurs résultats jugés insuffisants. Et pour remplacer leurs coachs, les deux directions auraient un entraîneur bien en tête.

Pochettino, entre le Real Madrid et le PSG

Dès le premier départ de Zinedine Zidane en 2018, Florentino Pérez aurait songé à s’attacher les services de Mauricio Pochettino qui était alors en poste à Tottenham. Depuis novembre 2019, le technicien argentin est libre, de quoi permettre au président du Real Madrid de se mettre à rêver de Pochettino. Mais selon José Alvarez, Doha ferait également de Mauricio Pochettino sa priorité pour l’après Thomas Tuchel. Un nouveau bras de fer entre le PSG et le Real Madrid semble inéluctable.