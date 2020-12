Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane au cœur d’un gros désaccord en interne ?

Publié le 3 décembre 2020 à 12h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors que les résultats actuels du Real Madrid ne s’avèrent pas satisfaisants, Zinedine Zidane ferait encore l’objet d’un désaccord chez les dirigeants du club merengue.

Battu en Ligue des Champions par le Shakhtar Donetsk (0-2) mardi soir en Ligue des Champions, le Real Madrid a peut-être compromis ses chances de qualification, et Zinedine Zidane semble plus que jamais poussé vers la sortie. Selon les dernières tendances, Mauricio Pochettino et Raul tiendraient la corde pour venir lui succéder sur le banc du club merengue. Mais en réalité, la direction du Real Madrid serait très partagée sur le cas de Zidane…

La direction du Real coupée en deux pour Zidane ?