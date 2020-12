Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle révélation sur un départ de Zidane !

Publié le 3 décembre 2020 à 7h00 par B.C.

Fragilisé depuis la défaite face au Shakhtar Donetsk (2-0) ce mardi, Zinedine Zidane ne devrait pas être démis de ses fonctions dans les prochains jours. Cependant, un départ serait à l’ordre du jour en cas de revers face au Borussia Mönchengladbach.

Ce mardi, le Real Madrid s’est de nouveau incliné lors de la 5e journée de Ligue des champions sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, et se retrouve en danger dans la compétition. Un revers face au Borussia Mönchengladbach mercredi prochain sera synonyme d’élimination pour le Real Madrid, obligeant les dirigeants à réfléchir à l’avenir. D’après plusieurs médias, Zinedine Zidane verrait son futur s’inscrire en pointillé, et un départ dans les prochains jours est même évoqué. Cependant, le Français aurait encore l’occasion de sauver son poste, mais il n’y a plus le droit à l’erreur.

La direction a confiance en Zidane, pour le moment