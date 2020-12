Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Borussia Dortmund donne le ton dans le dossier Haaland !

Publié le 3 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Erling Braut Haaland pourrait finalement ne pas être disponible dès l’été prochain contrairement à certains échos dans la presse. Explications.

Arrivé à l’hiver 2020 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland (20 ans) a confirmé toutes les belles promesses du RB Salzbourg au sein de la formation de la Ruhr. Si bien qu’un transfert est déjà dans les tuyaux. Eurosport UK révélait la semaine dernière que le Borussia Dortmund commencerait les enchères à 100M€ alors que le PSG notamment, dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, songerait au buteur du BvB . Néanmoins, le PSG va devoir se montrer patient.

Le BvB compte conserver Haaland