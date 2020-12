Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé est parti pour durer…

Publié le 3 décembre 2020 à 18h15 par Th.B.

Le contrat de Kylian Mbappé courant jusqu’en juin 2022, le PSG ne semblerait pas avoir avancé d’un pouce au sujet de sa prolongation de contrat. Et cette option pourrait même d’ailleurs ne pas être retenue par la direction du PSG.

Alors que l’hiver approche, Kylian Mbappé va donc officiellement se retrouver à 18 mois de l’expiration de son contrat au PSG. Mais plus important, à l’occasion du prochain mercato estival, l’attaquant du PSG devra impérativement être vendu si aucun accord pour une prolongation de contrat n’est convenu d’ici-là. De quoi devenir un dossier plus que chaud pour la direction sportive du PSG, qui par le biais de Leonardo, a assuré courant novembre avoir l’intention d’ouvrir les discussions avec le clan Mbappé pour remédier à cette situation et trouver une solution qui arrangera toutes les parties.

Dos au mur, le PSG serait en plein dilemme pour Mbappé !