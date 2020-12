Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie surréaliste du Barça sur l'avenir de Messi !

Publié le 3 décembre 2020 à 17h00 par A.M.

Président du comité directeur du FC Barcelone, Carles Tusquets s'est prononcé sur la situation de Lionel Messi, et il reconnaît que d'un point de vue économique, le départ de Lionel Messi aurait été préférable.

L'été dernier, Lionel Messi s'est retrouvé au cœur d'un énorme feuilleton pour son avenir. Et pour cause, sur à l'humiliation subie par le FC Barcelone en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-8), l'Argentin a réclamé son départ par le biais d'un burofax envoyé à sa direction dans lequel il affichait sa volonté d'activer la clause qui lui permet de partir libre à la fin de chaque saison. Mais après une semaine d'un bras de fer avec Josep Maria Bartomeu, qui estimait que cette clause n'était plus valable à cause du changement des dates de la saison suite à la crise du Covid-19. Par conséquent, Lionel Messi a décidé de mettre fin à ce feuilleton, refusant de lancer une bataille juridique avec son club de toujours.

«Il aurait été souhaitable de vendre Messi»