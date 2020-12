Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce prodige suivi par Leonardo ?

Publié le 4 décembre 2020 à 0h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir l’un de leurs plus grands adversaires dans la course à Dominik Szoboszlai passer son tour.

Il est actuellement l’un des joueurs les plus courtisés de sa génération. A seulement 20 ans, Dominik Szoboszlai fait saliver les grands d’Europe, comme le Paris Saint-Germain. Il aurait en effet tapé dans l’œil de Leonardo, mais cela semble également être le cas avec de nombreux autres clubs européens. La presse italienne parle notamment d’un intérêt prononcé de la Juventus, de l’Inter et du Milan AC, qui a d’ailleurs déjà été tout proche d’engager Szoboszlai par le passé.

Le Milan AC met la piste Szoboszlai de côté