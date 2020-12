Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La priorité de Sergio Ramos serait...

Publié le 4 décembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva en défense, Leonardo ferait de Sergio Ramos l'une de ses priorités, mais le capitaine merengue souhaiterait rester au Real Madrid...

Quelques semaines après son départ pour Chelsea à l'issue de son contrat, l'absence de Thiago Silva se fait sentir au sein de la défense du PSG. Si Leonardo a multiplié les pistes pour tenter de trouver le successeur idéal à l'ex-capitaine parisien, le directeur sportif brésilien a échoué dans de nombreux dossiers, à l'instar de Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly ou encore Antonio Rüdiger. Toutefois, Leonardo ne démord pas et garderait notamment un oeil sur David Alaba et Sergio Ramos, les deux en fin de contrat au Bayern Munich et au Real Madrid. Toutefois, si l'avenir de l'Autrichien semble scellé, cela serait loin d'être le cas pour Sergio Ramos, qui aurait pris une décision forte...

Ramos veut rester au Real Madrid, mais...