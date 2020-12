Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça bouge en coulisse pour l’après-Zidane

Publié le 4 décembre 2020 à 0h00 par Th.B.

Dans le viseur de Florentino Pérez pour remplacer Zinedine Zidane au Real Madrid, Mauricio Pochettino cultiverait le désir de retrouver un club de Premier League. Mais sa route pourrait bien le mener à Madrid.

Sans club depuis son licenciement de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino est un entraîneur qui semble disposer d’une belle cote sur le marché. En effet, que ce soit du côté des deux clubs de Manchester, du PSG ainsi que du Real Madrid, le technicien argentin serait très apprécié par les dirigeants des clubs en question. Au Real Madrid, Florentino Pérez verrait en lui le successeur adéquat de Zinedine Zidane. Néanmoins, le président du club merengue ne serait pas emballé par l’idée de licencier Zidane lorsque ce dernier a assuré qu’il ne démissionnerait pas. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid conserverait toutes ses chances d’attirer Pochettino.

Le voeux de la Premier League et la réalité du Real Madrid