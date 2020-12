Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est encore possible pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 3 décembre 2020 à 19h15 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, Sergio Ramos penserait à quitter le Real Madrid. Une bonne nouvelle pour le PSG ? Pas forcément…

Et si le successeur de Thiago Silva se nommait Sergio Ramos au PSG ? Cela fait maintenant quelques semaines que le défenseur central du Real Madrid est annoncé dans le viseur de Leonardo, qui pourrait profiter du blocage des négociations entre l’Espagnol et la Casa Blanca pour une prolongation. Le joueur de Zinedine Zidane, en fin de contrat, pourrait ainsi être libre à la fin de la saison. Et comme l’a révélé José Ramón de la Morena, Sergio Ramos penserait actuellement à quitter le Real Madrid, lui qui aurait déjà des propositions du PSG, mais aussi en Italie et en Angleterre.

Une prolongation encore possible ?